Пентагон збільшує присутність на Близькому Сході на тлі загрози з боку Ірану

Міністерство оборони США вирішило перекинути додаткові сили та засоби в регіон Близького Сходу на тлі підготовки до можливої атаки Ірану на Ізраїль.

Про це журналістам низки американських ЗМІ, зокрема CNN, повідомив неназваний представник Пентагону, пише "Європейська правда".

За словами посадовця, цей крок спрямований на "посилення регіональних зусиль зі стримування і посилення захисту американських військ".

Пентагон працює над посиленням протиповітряної оборони військ США, дислокованих в Іраку і Сирії, які з жовтня по лютий понад 100 разів зазнавали атак із боку підтримуваних Іраном маріонеткових сил.

За даними CNN, США не очікують, що Іран або підтримувані ним сили нападуть на американських військових у межах удару у відповідь по Ізраїлю, але про всяк випадок передислоковують сили і засоби.

Нагадаємо, 1 квітня внаслідок повітряного удару по будівлі іранського консульства у Дамаску загинули семеро військових Корпусу вартових Ісламської Революції, серед яких двоє генералів. Тегеран покладає відповідальність на Ізраїль. США наголосили, що не причетні до цього.

Американські посадовці вважають, що Іран уже 12 квітня може випустити по Ізраїлю "понад 100 безпілотників і десятки ракет", націлених на військові об'єкти.

У США оцінюють, що Ізраїлю буде складно захиститися від нападу такого масштабу.