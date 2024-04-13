CNN: США видят перемещение Ираном военной техники для возможного удара по Израилю

Соединенные Штаты зафиксировали перемещение Ираном военной техники, в частности беспилотников и крылатых ракет, что свидетельствует о том, что Тегеран, возможно, готовится атаковать Израиль с собственной территории.

Как пишет "Европейская правда", об этом CNN сообщили два источника, знакомые с данными разведки США.

Один из собеседников телеканала сказал, что Соединенные Штаты зафиксировали, как Иран готовил к запуску до 100 крылатых ракет.

CNN указывает, что неясно, готовится ли Иран нанести удар со своей территории в рамках первичной атаки, или Тегеран делает это, чтобы попытаться сдержать Израиль или США от возможного контрудара по своей территории.

По словам одного из источников, Иран хочет, чтобы его удар по Израилю был "значительным".

В то же время Тегеран также хочет избежать втягивания в прямую войну с Израилем и США, отмечает CNN, и именно поэтому американская разведка считает, что Иран может использовать свои марионеточные силы для осуществления первого удара.

Как известно, США и Израиль готовятся к удару Ирана по израильской территории в ближайшие дни – он должен стать ответом на удар по генеральному консульству Тегерана в Дамаске, в результате которого погибли семь военных Корпуса стражей Исламской Революции.

Байден призвал Иран воздержаться от атаки, в то время как Иран, по данным СМИ, призвал США не вмешиваться, чтобы нападению не подверглись и их силы в регионе.

Вечером 12 апреля Израиль сообщил, что с территории Ливана было зафиксировано не менее 40 пусков ракет, ответственность за которые взяла на себя проиранская группировка "Хезболла".