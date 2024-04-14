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Серед французької молоді половина готові воювати в Україні на захист інтересів Франції

Новини — Неділя, 14 квітня 2024, 09:57 — Марія Ємець

Кожен другий серед французької молоді були б готові стати до лав армії і воювати на території України, якби це було потрібно для захисту інтересів Франції.

Як повідомляє "Європейська правда", такі результати опитування днями опублікували у Франції, їхні результати наводять низка французьких ЗМІ, серед яких Le Parisien.

Дослідження проводили на замовлення Інституту стратегічних досліджень військової школи (IRSEM) та Загального управління з питань міжнародних відносин і стратегії (DGRIS) – органів у структурі Міноборони Франції. Його результати опублікували 12 квітня, а збір даних проводився вже багато місяців тому.

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Керівниця дослідження Анн Мюксель проаналізувала серію опитувань, серед яких анкетування, проведене Ipsos серед 2300 французів 18-25 років ще влітку 2023 року. 

У ньому було запитання "Якби захист Франції потребував її участі у війні в Україні, чи готові були б ви долучитися для захисту вашої країни". 51% опитаних, серед яких і хлопці, і дівчата, відповіли ствердно, з яких 17% дали максимально впевнену відповідь і 34% відповіли "напевно так".

У питанні без згадок України 57% опитаних висловили готовність взяти у руки зброю для захисту Франції у разі війни. 

Близько третини опитаних, 31%, прихильно ставляться до потенційної участі французьких військ у війні на боці України, тоді як серед покоління 50+ таких 17%. 

62% опитаних вважають за доцільне відновити загальну військову службу, яку Франція скасувала у 1997 році. 

Французькі ЗМІ зауважують, що збір даних проводився задовго до публічних слів президента Емманюеля Макрона про те, що він не виключає залучення військ західних союзників в Україні, що спричинило бурхливі дискусії та хвилю публічних заперечень від більшості європейських столиць. 

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