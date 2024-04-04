Глава МЗС Британії виключив введення західних військ в Україну

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон виключив введення західних військ в Україну для вирішення проблеми війни з Росією.

Про це він сказав в подкасті BBC Ukrainianecast, повідомляє "Європейська правда".

Міністр закордонних справ визнав, що "війна буде програна, якщо союзники не активізуються".

Але на питання, чи повинні західні країни вводити війська в Україну, Кемерон відповів "ні".

"Ми не хочемо давати Путіну таку ціль... По суті... це питання політичної волі", – сказав міністр.

Кемерон повідомив, що наступного тижня він здійснить свій другий візит до США і закликатиме Конгрес надати більшу фінансову підтримку, що "може змінити наратив" в Україні.

"Якщо ми зможемо отримати ці гроші від Конгресу США, якщо ми зможемо надати Україні зброю, якої вона потребує, якщо ми зможемо показати Путіну, що він не зможе нас перечекати, якщо Україна дасть відсіч і відвоює більшу частину своєї території.

Якщо ми зможемо зробити все це, хто б не прийшов до влади (у США) в листопаді, ми подивимося на ситуацію в Україні і... подивимося на все більше і більше членів НАТО, які витрачають 2% свого ВВП на оборону, і скажемо, що це історія успіху. Я хочу інвестувати в цей успіх", – пояснив британський міністр.

Відповідаючи на запитання про побоювання, що війна може перекинутися через український кордон, зокрема, в Польщу і країни Балтії, Кемерон запевнив, що НАТО втрутиться за таких обставин, відповідно до статті 5 зобов'язань організації, згідно з якою "напад на одного є нападом на всіх".

Колишній прем'єр-міністр заявив, що Британія використовуватиме "архітектуру НАТО" для надання підтримки Україні, але провів різницю між місією НАТО "для України" і "в Україні".

"Я думаю, що не буде ескалацією, якщо ми скажемо, що ми збираємося допомогти цій незалежній, суверенній країні боротися з агресором, і ми збираємося надати їй всю допомогу, яку ми можемо для цього зробити", – додав він.

Міністр закордонних справ закликав інші країни, які підтримують Україну, також зробити крок вперед, можливо, шляхом надання зброї.

"Деяка зброя має термін придатності, – сказав він. – Набагато краще віддати її Україні, і вона зможе нею користуватися, ніж виводити її з експлуатації у себе вдома, що насправді коштує вам грошей".

Раніше Девід Кемерон пов’язав необхідність для членів НАТО витрачати більше 2% ВВП на оборону з прийдешніми президентськими виборами у США.

Нагадаємо, за 10 років російської війни проти України вшестеро більше держав-членів НАТО досягли витрачання понад 2% ВВП на оборону.