Среди французской молодежи половина готовы воевать в Украине в защиту Франции

Каждый второй среди французской молодежи были бы готовы стать в ряды армии и воевать на территории Украины, если бы это было нужно для защиты Франции.

Как сообщает "Европейская правда", такие результаты опроса на днях опубликовали во Франции, их результаты приводят ряд французских СМИ, среди которых Le Parisien.

Исследование проводили по заказу Института стратегических исследований военной школы (IRSEM) и Общего управления по вопросам международных отношений и стратегии (DGRIS) – органов в структуре Минобороны Франции. Его результаты опубликовали 12 апреля, а сбор данных проводился уже много месяцев назад.

Руководитель исследования Анн Мюксель проанализировала серию опросов, среди которых анкетирование, проведенное Ipsos среди 2300 французов 18-25 лет еще летом 2023 года.

В нем был вопрос "Если бы защита Франции требовала ее участия в войне в Украине, готовы ли были бы вы присоединиться для защиты вашей страны". 51% опрошенных, среди которых и парни, и девушки, ответили утвердительно, из которых 17% дали максимально уверенный ответ и 34% ответили "наверное да".

В вопросе без упоминаний Украины 57% опрошенных выразили готовность взять в руки оружие для защиты Франции в случае войны.

Около трети опрошенных, 31%, одобрительно относятся к потенциальному участию французских войск в войне на стороне Украины, тогда как среди поколения 50+ таких 17%.

62% опрошенных считают целесообразным восстановить всеобщую военную службу, которую Франция отменила в 1997 году.

Французские СМИ отмечают, что сбор данных проводился задолго до публичных слов президента Эмманюэля Макрона о том, что он не исключает привлечения войск западных союзников в Украине, что вызвало бурные дискуссии и волну публичных возражений от большинства европейских столиц.

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