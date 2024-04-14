Туреччина непокоїться через загрозу масштабної війни через події на Близькому Сході

У Туреччині на тлі масованої атаки Ірану на Ізраїль попередили про загрозу масштабнішої війни у регіоні.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Туреччини, яку наводить Anadolu, повідомляє "Європейська правда".

"Ми вже давно нагадуємо всім нашим партнерам про наші застереження, що війна Ізраїлю в Газі несе в собі ризик поширення і ескалації, – підкреслили в турецькому МЗС.

У своїй заяві турецьке зовнішньополітичне відомство зазначило, що авіаудар по дипломатичному об'єкту в сирійській столиці Дамаску, внаслідок якого загинуло кілька іранських воєначальників, "виправдав занепокоєння" Анкари.

У МЗС поінформували, що турецькі офіційні особи провели переговори зі своїми іранськими та американськими колегами із закликом до поміркованості.

У заяві наголошується, що Туреччина "чітко передає наші послання іранським офіційним особам і західним країнам, які мають вплив на Ізраїль, із закликом припинити ескалацію".

"Ми продовжимо наші зусилля, щоб запобігти процесу, який завдасть остаточної шкоди стабільності нашого регіону і спричинить більші конфлікти на глобальному рівні", – заявили в міністерстві.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден під час розмови з ізраїльським прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку з дронами і ракетами.

Своєю чергою у Білому домі відзначили успішні дії Ізраїлю з відбиття масованої атаки Ірану.