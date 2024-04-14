Турция беспокоится из-за угрозы масштабной войны из-за событий на Ближнем Востоке

В Турции на фоне массированной атаки Ирана на Израиль предупредили об угрозе более масштабной войны в регионе.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции, которое приводит Anadolu, сообщает "Европейская правда".

"Мы уже давно напоминаем всем нашим партнерам о наших предостережениях, что война Израиля в Газе несет в себе риск распространения и эскалации, – подчеркнули в турецком МИД.

В своем заявлении турецкое внешнеполитическое ведомство отметило, что авиаудар по дипломатическому объекту в сирийской столице Дамаске, в результате которого погибло несколько иранских военачальников, "оправдал беспокойство" Анкары.

В МИД проинформировали, что турецкие официальные лица провели переговоры со своими иранскими и американскими коллегами с призывом к умеренности.

В заявлении отмечается, что Турция "четко передает наши послания иранским официальным лицам и западным странам, которые имеют влияние на Израиль, с призывом прекратить эскалацию".

"Мы продолжим наши усилия, чтобы предотвратить процесс, который нанесет окончательный ущерб стабильности нашего региона и повлечет большие конфликты на глобальном уровне", – заявили в министерстве.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет.

В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 – крылатые ракеты и 120 – баллистические, почти все их сбили.

По данными СМИ, президент США Байден во время разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.

В свою очередь в Белом доме отметили успешные действия Израиля по отражению массированной атаки Ирана.