Білий дім про відбиття атаки Ірану на Ізраїль: Це був неймовірний успіх

У Білому домі відзначили успішні дії Ізраїлю з відбиття масованої атаки Ірану за допомогою безпілотників і ракет.

Про це у коментарі CNN заявив координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

За його словами протиповітряна оборона Ізраїлю проти "кількох сотень безпілотників і ракет протягом декількох годин" показує, що Іран "не є тією військовою силою, якою хоче здаватися".

"Це був неймовірний успіх, який дійсно довів військову перевагу Ізраїлю і, що не менш важливо, його дипломатичну перевагу, що у них є друзі в регіоні, що у них є друзі по всьому світу, які готові їм допомогти", – зазначив Кірбі.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.

Президент США Джо Байден у зв’язку з атакою збирав на обговорення безпекову команду і провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю. Також він заявив, що скликає на 14 квітня позачергову зустріч лідерів Групи семи, щоб скоординувати дипломатичну реакцію на атаку Ірану.

За даними ЗМІ, Байден у розмові з Біньяміном Нетаньягу попередив, що Штати не будуть долучатися до можливих дій Ізраїлю проти Ірану у відповідь на атаку.