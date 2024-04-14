ЗМІ: Байден відмовляв прем'єра Ізраїлю від атаки по Ірану у відповідь

Президент США Джо Байден під час розмови з ізраїльським прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку з дронами і ракетами.

Про це у коментарі Axios розповів неназваний представник Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника порталу, Байден і його старші радники дуже стурбовані тим, що відповідь Ізраїлю може призвести до регіональної війни з катастрофічними наслідками.

Байден сказав Нетаньягу, що спільні оборонні зусилля Ізраїлю, США та інших країн регіону призвели до провалу іранської атаки, додало джерело.

"Ви здобули перемогу. Прийміть це як перемогу", – наводить слова Байдена до Нетаньягу неназваний посадовець.

Він зазначив, що коли Байден сказав, що США не братимуть участі в жодних атаках на Іран і не підтримуватимуть такі операції, Нетаньягу відповів, що розуміє це.

Своєю чергою неназваний ізраїльський посадовець розповів, що міністр оборони США Ллойд Остін під час розмови зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галланом попросив, щоб Ізраїль повідомляв США, якщо готуватиме якусь відповідь проти Ірану.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.

У Білому домі відзначили успішні дії Ізраїлю з відбиття масованої атаки Ірану.