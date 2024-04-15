Президент Хорватії атакував прем’єра за лічені дні до парламентських виборів

Хорватський президент Зоран Міланович відкрито розкритикував прем’єр-міністра Андрея Пленковича за нібито корупцію в уряді та намагання придушити опозиційні ЗМІ напередодні парламентських виборів цього тижня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

Міланович відреагував на публікацію хорватського порталу Nacional, який отримав у своєму розпорядженні запис виступу Пленковича на засіданні його правоцентристської партії – Хорватської демократичної співдружності (HDZ).

Там прем’єр Хорватії нібито скаржиться на ЗМІ, які він називає "віссю зла", через поблажливе ставлення до Мілановича, відомого своєю проросійською позицією, і нарікає, що сам став мішенню "кліки лівих медіа".

Президент Хорватії на це заявив, що Пленкович "не проти розграбування держави і корупції, яку роками здійснювали члени картелю HDZ". "Але його турбують ті, хто про це говорить, і ЗМІ, які досі вільно пишуть про його злочини і корупцію", – додав Міланович.

Ця заява з’явилась напередодні дострокових парламентських виборів у Хорватії 17 квітня, яким передували протести проти політики уряду HDZ. Партії влади протистоїть ліва опозиція, яку неформально очолює Соцал-демократична партія Мілановича.

У березні Міланович несподівано оголосив про висунення своєї кандидатури на посаду прем'єр-міністра Хорватії .Через два дні Конституційний суд заблокував його участь у виборах до закінчення президентського терміну в лютому 2025 року.

Тим не менш, Міланович відмовився залишити посаду президента і продовжив кампанію як кандидат від СДП, незважаючи на це.

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