Президент Хорватии атаковал премьера за считанные дни до парламентских выборов

Хорватский президент Зоран Миланович открыто раскритиковал премьер-министра Андрея Пленковича за якобы коррупцию в правительстве и попытки подавить оппозиционные СМИ накануне парламентских выборов на этой неделе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Миланович отреагировал на публикацию хорватского портала Nacional, который получил в своем распоряжении запись выступления Пленковича на заседании его правоцентристской партии – Хорватского демократического содружества (HDZ).

Там премьер Хорватии якобы жалуется на СМИ, которые он называет "осью зла", из-за снисходительного отношения к Милановичу, известному своей пророссийской позицией, и сетует, что сам стал мишенью "клики левых медиа".

Президент Хорватии на это заявил, что Пленкович "не против разграбления государства и коррупции, которую годами осуществляли члены картеля HDZ". "Но его беспокоят те, кто об этом говорит, и СМИ, которые до сих пор свободно пишут о его преступлениях и коррупции", – добавил Миланович.

Это заявление появилось накануне досрочных парламентских выборов в Хорватии 17 апреля, которым предшествовали протесты против политики правительства HDZ. Партии власти противостоит левая оппозиция, которую неформально возглавляет Соцал-демократическая партия Милановича.

В марте Миланович неожиданно объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Хорватии .Через два дня Конституционный суд заблокировал его участие в выборах до окончания президентского срока в феврале 2025 года.

Тем не менее, Миланович отказался покинуть пост президента и продолжил кампанию как кандидат от СДП, несмотря на это.

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