Бербок про можливу відповідь Ізраїлю на атаку Ірану: Відплата не є категорією міжнародного права

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що Ізраїль повинен дотримуватися міжнародного права, визначаючи свою відповідь на масовану повітряну атаку Ірану.

Її заяву наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

"Право на самооборону означає захист від нападу. Відплата не є категорією міжнародного права", – заявила Бербок.

За словами очільниці німецького МЗС, удар, якого Іран завдав по Ізраїлю в суботу поставив регіон на межу повномасштабної війни.

"Водночас ця ескалація також показала, що регіон підтримує Ізраїль, коли справа доходить до стримування небезпечної поведінки Ірану. Іран ізольований", – зазначила вона.

Бербок наголосила, що Ізраїль зміг успішно захиститися від атаки "завдяки своїй потужній протиповітряній обороні та завдяки мужньому втручанню США, Британії та арабських держав".

"Тепер ця оборонна перемога має бути закріплена дипломатично. Нашим пріоритетом має бути запобігання пожежі в регіоні", – сказала вона.

Бербок також повідомила, що розмовляла з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдоллахіаном, щоб застерегти його від будь-якої подальшої ескалації з боку Тегерана.

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Після відбиття іранської атаки на Ізраїль, у тому числі завдяки силам США, Франції та Британії, на Заході почали лунати заклики до Ізраїлю не розпалювати конфлікт ще більше.

Зокрема, у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден зосереджений на тому, щоб не допустити переростання нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль у ширший регіональний конфлікт на Близькому Сході.

ЗМІ повідомляли, що Байден під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку з дронами і ракетами.