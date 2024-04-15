Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Израиль должен придерживаться международного права, определяя свой ответ на массированную воздушную атаку Ирана.

Ее заявление приводит DW, сообщает "Европейская правда".

"Право на самооборону означает защиту от нападения. Возмездие не является категорией международного права", – заявила Бербок.

По словам главы немецкого МИД, удар, который Иран нанес по Израилю в субботу поставил регион на грань полномасштабной войны.

"В то же время эта эскалация также показала, что регион поддерживает Израиль, когда дело доходит до сдерживания опасного поведения Ирана. Иран изолирован", – отметила она.

Бербок подчеркнула, что Израиль смог успешно защититься от атаки "благодаря своей мощной противовоздушной обороне и благодаря мужественному вмешательству США, Британии и арабских государств".

"Теперь эта оборонительная победа должна быть закреплена дипломатически. Нашим приоритетом должно быть предотвращение пожара в регионе", – сказала она.

Бербок также сообщила, что разговаривала с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдоллахианом, чтобы предостеречь его от любой дальнейшей эскалации со стороны Тегерана.

Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

После отражения иранской атаки на Израиль, в том числе благодаря силам США, Франции и Британии, на Западе начали звучать призывы к Израилю не разжигать конфликт еще больше.

В частности, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден сосредоточен на том, чтобы не допустить перерастания недавней атаки Ирана на Израиль в более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.