Білий дім: Байден намагається запобігти ширшому конфлікту на Близькому Сході

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден зосереджений на тому, щоб не допустити переростання нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль у ширший регіональний конфлікт не Близькому Сході.

Про це в інтерв’ю CNN сказав координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кірбі, США хочуть бачити деескалацію на Близькому Сході.

"Те, що Іран здійснив цю безпрецедентну атаку, яку ми і наші ізраїльські партнери та інші партнери відбили, не означає, що ми повинні просто змиритися з постійною ескалацією в регіоні. Президент не збирається миритися з тим, він хоче бачити деескалацію", – зазначив він.

На запитання, чи вважає Білий дім, що Ізраїль не повинен відповідати Ірану, Кірбі відповів, що це залежить від уряду прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

"Ми поважаємо їхній суверенний процес прийняття рішень. Ми хочемо бачити деескалацію напруженості. Ми не хочемо бачити ширшу війну", – додав представник Білого дому.

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Після відбиття іранської атаки на Ізраїль, у тому числі завдяки силам США, Франції та Британії, на Заході почали лунати заклики до Ізраїлю не розпалювати конфлікт ще більше.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Ізраїль має право дати відповідь на широкомасштабну атаку Ірану, однак Лондон сподівається, що він цього не робитиме.

Німецький канцлер Олаф Шольц порадив Ізраїлю сприяти деескалації в регіоні.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку з дронами і ракетами.