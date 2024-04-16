Держдеп США продовжує непокоїтись через грузинський закон "про іноагентів"

Держдеп США заявив, що, як і раніше, висловлює стурбованість з приводу того, що партія влади "Грузинська мрія" повторно намагається ухвалити закон "про іноагентів".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє проєкт SOVA.

У Вашингтоні заявили, що ухвалення законопроєкт завдасть шкоди громадським організаціям та незалежним ЗМІ.

"Як ми неодноразово заявляли протягом останніх кількох тижнів, Сполучені Штати, як і раніше, глибоко стурбовані тим, що у разі ухвалення цього законопроєкту організаціям громадянського суспільства, які працюють над покращенням життя громадян Грузії, буде завдано шкоди, і це відведе Грузію від європейського шляху", – заявили у Держдепі.

"Ми також стурбовані тим, що цей законопроєкт завадить незалежним медіаорганізаціям надавати високоякісну інформацію громадянам Грузії. Ми продовжуємо ділитися нашими побоюваннями публічно та у приватних бесідах", – додано у заяві.

15 квітня у парламентському комітеті з правових питань відбулося перше слухання законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу". Від ЗМІ були допущені лише знімальні групи телекомпаній – онлайн-медіа не пустили, виправдавшись тим, що вони не попросили акредитацію.

Крім того, під час виступу лідера парламентської більшості Мамуки Мдінарадзе лідер партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі вдарив політика кулаком в обличчя. Після чого на опозиціонера із кулаками напали соратники Мдинарадзе.

Розгляд у парламенті супроводжувався протестами з подальшими затриманнями демонстрантів.