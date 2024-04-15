В Тбілісі розпочалась масштабна акція проти закону про "іноагентів"

В грузинській столиці Тбілісі перед будівлею парламенту проходить акція протесту проти "закону про іноагентів".

Про це повідомляє Sova, інформує "Європейська правда".

На проспекті Руставелі зібралися представники НУО, грузинських ЗМІ та інші громадяни Грузії.

Mtavari Arkhi

У руках мітингувальників – плакати з головними антиросійськими і проєвропейськими посланнями: "Ні – російському закону! Так – Європі!".

На мітингу прозвучали гімни Грузії та Європейського Союзу.

Рух транспорту на проспекті Руставелі наразі обмежено.

Нагадаємо, 15 квітня у парламенті Грузії – попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни – почали обговорення суперечливого проєкту "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом "про іноагентів". Повідомляли, що на засідання пустили не усіх акредитованих журналістів.

Під час засідання один з опозиційних депутатів побився з представником керівної партії.

Грузинська влада вже намагалася схвалити цей проєкт навесні 2023 року, але змушена була відкликати його під тиском масштабних протестів і позиції Заходу.

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