На протестах у Тбілісі проти закону про "іноагентів" затримали більше десятка осіб

Грузинська влада повідомила про 14 затриманих за підсумками вечірнього протесту під парламентом Грузії проти скандального закону "про прозорість іноземного впливу".

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

У пресслужбі Міністерства внутрішніх справ заявили, що загалом під парламентом затримали 14 учасників акції протесту, їм висувають звинувачення за статтями кодексу про адміністративні правопорушення про дрібне хуліганство та непокору поліції.

У відомстві пояснили затримання тим, що протестувальники "порушували громадський порядок, чинили спротив поліції та ображали правоохоронців".

Також заявили, що постраждав один правоохоронець і йому надавали медичну допомогу.

Нагадаємо, 15 квітня у парламенті Грузії – попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни – почали обговорення суперечливого проєкту "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом "про іноагентів".

Засідання юридичного комітету супроводжувалося інцидентом – один з опозиційних депутатів вдарив представника партії влади під час суперечок щодо закону.

Ще вдень під будівлею парламенту зібрався протест, надвечір він розширився.

Ситуація під парламентом загострилася, коли учасники спробували йти ходою навколо будівлі, а поліція не пускала їх. Президентка Грузії розкритикувала дії поліції. Напруга знизилась, коли робота у парламенті завершилась і депутати партії влади "Грузинська мрія" залишили будівлю.

На 11 ранку вівторка знову планують акцію протесту під парламентом.

Читайте також пояснення "ЄвроПравди", навіщо влада Грузії йде на конфлікт з ЄС, висуваючи такі ініціативи.