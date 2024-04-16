Госдеп США продолжает беспокоиться из-за грузинского закона "об иноагентах"

Госдеп США заявил, что по-прежнему выражает обеспокоенность по поводу того, что партия власти "Грузинская мечта" повторно пытается принять закон "об иноагентах".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает проект SOVA.

В Вашингтоне заявили, что принятие законопроекта нанесет вред общественным организациям и независимым СМИ.

"Как мы неоднократно заявляли в течение последних нескольких недель, Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что в случае принятия этого законопроекта организациям гражданского общества, которые работают над улучшением жизни граждан Грузии, будет нанесен ущерб, и это отведет Грузию от европейского пути", – заявили в Госдепе.

"Мы также обеспокоены тем, что этот законопроект помешает независимым медиаорганизациям предоставлять высококачественную информацию гражданам Грузии. Мы продолжаем делиться нашими опасениями публично и в частных беседах", – добавлено в заявлении.

15 апреля в парламентском комитете по правовым вопросам состоялось первое слушание законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". От СМИ были допущены только съемочные группы телекомпаний – онлайн-медиа не пустили, объяснив это тем, что они не попросили аккредитацию.

Кроме того, во время выступления лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили ударил политика кулаком в лицо. После чего на оппозиционера с кулаками напали соратники Мдинарадзе.

Рассмотрение в парламенте сопровождалось протестами с последующими задержаниями демонстрантов.