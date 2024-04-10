У Литві закликали не гаяти часу в боротьбі з військовою економікою РФ

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що члени НАТО повинні "готові якомога швидше" збільшити витрати на оборону щонайменше до 2% від валового внутрішнього продукту.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, НАТО "не може гаяти часу" в той час коли європейська військова промисловість нарощує виробництво, щоб не відставати від військової економіки Росії.

"Якщо ви будете сильними, ви їх (росіян) стримаєте. Якщо ви хочете мати мир з РФ, будьте сильними", – зазначив Кащюнас.

Він заявив, що буде прагнути збільшити витрати Литви на оборону до 3,2% ВВП, і уряд планує розглянути додаткові податки та запозичення цього місяця, щоб профінансувати це збільшення видатків.

Міністр зауважив, що країни-члени ЄС також повинні об'єднатися для спільних оборонних закупівель. На його думку, європейська оборонна промисловість не повинна бути "протекціоністською", а має бути "відкритою і для Америки".

Раніше повідомляли, що президент Польщі Анджей Дуда прагне проштовхнути ідею збільшення оборонних витрат держав-членів НАТО з 2% до 3% ВВП.

Перед цим міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пов’язав необхідність для членів НАТО витрачати більше 2% ВВП на оборону з прийдешніми президентськими виборами у США.

Слід зазначити, що майбутній ймовірний кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що США "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО під його керівництвом доти, доки європейські країни "гратимуть чесно".

Нагадаємо, за 10 років російської війни проти України вшестеро більше держав-членів НАТО досягли витрачання понад 2% ВВП на оборону.