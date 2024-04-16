Литва планирует исключить связанные с Россией компании из госзакупок

Во вторник Сейм Литвы одобрил поправки, которые предлагают исключить из государственных закупок литовских и иностранных поставщиков, включенных в утвержденный правительством список сторонников войны РФ или связанных с ними.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT

Такие поправки в закон о государственных закупках предложили около 20 депутатов от коалиции и оппозиционных партий.

В список будут попадать резиденты и компании, если они имеют дела в России или Беларуси, платят там налоги, участвуют в пропагандистских или мобилизационных кампаниях или иным образом способствуют российским военным действиям.

Инициатор поправок Даля Асанавичюте сообщила BNS, что поправки предложили в ответ на анализ, опубликованный в январе инициативной группой "Остановим российскую торговлю". Согласно анализу, компания Autovici, связанная с группой "Вичюнай" и внесенная в международный список государственных спонсоров войны в Украине, выиграла 104 государственные закупки.

В LRT выяснили, что Агентство оборонных ресурсов в октябре 2022 года заключило с Autovici контракт на закупку 235 автомобилей на сумму 6,5 млн евро.

Ранее в Литве призвали не терять времени в борьбе с военной экономикой РФ.

А в марте в Литве ввели строгий контроль за зерном, ввозимым в страну из России, оккупированных ею регионов других государств и Беларуси.