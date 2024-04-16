Премьер Италии будет судиться с 81-летним историком, назвавшим ее "неонацисткой в душе"

Суд итальянского города Бари 16 апреля принял к рассмотрению иск премьер-министра Джорджии Мелони против 81-летнего историка и сторонника левых взглядов Лучано Канфоры, который в 2022 году назвал ее "неонацисткой в душе".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Канфора прокомментировал взгляды Мелони во время школьных дебатов в Бари в апреле 2022 года – за полгода до того, как ее партия "Братья Италии" победила на парламентских выборах и возглавила правую коалицию.

Мелони опубликовала видео выступления историка в соцсетях, осудив его "неприемлемые слова" и назвав их "вульгарной пропагандой для молодых учеников".

Судебный процесс по иску премьера Италии о клевете начнется 7 октября.

Канфору уже поддержали некоторые итальянские и иностранные интеллектуалы, а левая французская газета Liberation также организовала петицию в его поддержку.

Сам историк в разговоре с AFP сказал, что не отказывается от своих слов, и напомнил, что сама Джорджия Мелони в автобиографии от 2021 года говорила о подражании послевоенным ультраправым лидерам Италии.

"Когда вы говорите "неонацист", вы не думаете о ком-то, кто совершает преступления или убийства, вы думаете о ком-то, кто все еще имеет определенные идеи, определенные ментальные установки, уходящие корнями в прошлое", – объясняет Канфора свое мнение.

Это не первый подобный иск премьера Италии.

В прошлом году Мелони отсудила 1000 евро у журналиста Роберто Савьяно, раскритиковавшего ее взгляды относительно мигрантов. Тогда же итальянский премьер подала иск против фронтмена британской рок-группы Placebo, который назвал ее "расисткой" и "фашисткой".