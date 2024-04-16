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Президент Литвы о приходе Rheinmetall: Долгожданный шаг

Новости — Вторник, 16 апреля 2024, 20:47 — Ирина Кутелева

Литовский президент Гитанас Науседа назвал решение немецкой компании Rheinmetall построить в Литве завод по производству боеприпасов долгожданным шагом в укреплении оборонной промышленности страны.

Его заявление приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

"Инвестиции Rheinmetall действительно являются очень важным и долгожданным шагом на пути укрепления нашей оборонной промышленности, поскольку это приоритет также и Евросоюза", – сказал Науседа.

По его словам, завод Rheinmetall строят, в частности, и для того, чтобы помогать Украине.

"Это делается и для помощи Украине, которая ведет свою освободительную борьбу, и для нашей собственной силы, производительности нашей оборонной промышленности, чтобы мы меньше зависели от цепочки поставок на мировом рынке", – сказал литовский президент.

Напомним, 16 апреля Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу для строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Недавно литовскому парламенту представили пакет законодательных поправок, чтобы позволить крупным западным производителям оружия и боеприпасов, включая Rheinmetall, как можно скорее создать свои производственные мощности в Литве.

Правительство предлагает установить порядок, по которому можно начинать строительство крупных оборонных объектов без обычного разрешения на строительство. Однако до завершения строительства необходимо получить разрешение.

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Литва