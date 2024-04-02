Литва може пом'якшити правила будівництва в рамках підготовки до проєкту Rheinmetall

Міністерство економіки та інновацій Литви пропонує внести зміни до кількох законів, які дозволили б великим західним виробникам зброї та боєприпасів, у тому числі німецькому концерну Rheinmetall, швидко перенести виробництво до країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Запропоновані зміни до законів "Про інвестиції", "Про землю", "Про територіальне планування" та "Про будівництво" дозволять уряду визначати великі інвестиції в оборонну промисловість як проєкти, що мають безпосереднє значення для національної безпеки.

Цей статус дозволить інвестору розпочати будівництво заводу з виробництва зброї, боєприпасів або іншої продукції оборонного призначення без дозволу на будівництво. Однак отримання дозволу буде обов'язковим до завершення будівництва.

Міністерка економіки та інновацій Аушріне Армонайте заявила, що поправки також стосуються німецької компанії Rheinmetall, яка планує побудувати в Литві завод з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів.

"Проєкт Rheinmetall також може отримати вигоду від цих змін…і я сподіваюся, що це станеться, коли ми їй розробимо", – сказала вона.

За словами Армонайте, згідно з чинним законодавством, виробникам зброї та боєприпасів потрібно від 2 до 2,5 років, щоб підготувати необхідні документи територіального планування та інші документи.

На думку міністерства, геополітична ситуація, що змінюється, вимагає розвитку потенціалу оборонної промисловості Литви і зменшення її залежності від імпорту зброї, боєприпасів та іншої продукції військового призначення.

У міністерстві кажуть, що запропоновані зміни допоможуть залучити значні виробничі проєкти, які "ймовірно, сприятимуть зміцненню обороноздатності не тільки Литви, але й усієї Європи та України".

У жовтні минулого року стало відомо, що німецький збройовий концерн Rheinmetall AG розглядає можливість будівництва заводу в Литві.

Перед цим повідомляли, що між концерном і урядом Угорщини була досягнута принципова домовленість про виробництво танка Panther KF51 на заводі Rheinmetall на угорській території.