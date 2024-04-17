Владелец обещает восстановить 400-летнюю достопримечательность Копенгагена после пожара

Датская торговая палата заявила, что здание биржи Берсен в датской столице Копенгагене, где произошел разрушительный пожар, отстроят.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам генерального директора Палаты Брайана Миккельсена, спиральный шпиль, который находился на наиболее пострадавшей части здания, нашли, что позволяет рассчитывать на восстановление памятника.

"Это дает мне надежду, потому что мы решили восстановить биржу, ведь она является частью истории Европы как торгового континента", – сказал он.

В то же время Миккельсен отказался говорить о страховом полисе здания, где больше не находится фондовая биржа, но оно все же служит штаб-квартирой Палаты.

Полиция, которая расследует инцидент, заявила, что на установление причин пожара могут уйти месяцы. В результате пожара никто не пострадал.

"Все, что когда-то было частью межэтажных перегородок и строительных конструкций внутри, сгорело", – сказал представитель столичного управления службы чрезвычайных ситуаций Франк Трир Миккельсен.

Отмечается, что для поддержки поврежденных стен и предотвращения обвала исторической кирпичной кладки поставили большие контейнеры.

Ранее сообщалось, что половину 400-летнего здания биржи Берсен удалось спасти, но интерьер сильно поврежден водой.

Напомним, пламя вспыхнуло в историческом здании биржи Берсен в центре Копенгагена примерно в половине восьмого утра вторника. Больше всего пострадала часть здания, где был расположен его спиральный шпиль – он вскоре обвалился, вызвав у многих ассоциации с пожаром в Соборе Парижской Богоматери 2019 года.

Обычные люди и спасательные службы вынесли из здания десятки картин, но спасти удалось не все.

Из-за пожара королевская семья решила снизить торжественность мероприятий ко дню рождения королевы Маргрете II, которой 16 апреля исполняется 84 года.

Датские СМИ собрали обзор роскошного интерьера 400-летнего здания, который теперь утрачен. В публичной дискуссии уже обсуждают восстановление здания.