В уряді Литви кажуть, що угода з Rheinmetall передбачає забезпечення країни боєприпасами

В литовському уряді заявили, що в угоді про будівництво заводу німецького концерну Rheinmetall є пункт, який передбачає, що Литва буде забезпечуватись виготовленими на підприємстві боєприпасами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка економіки та інновацій Аушріне Армонайте, яку цитує LRT.

За її словами, після будівництва заводу Rheinmetall боєприпасів у Литві буде "достатньо і на хороших умовах".

"З компанією є домовленість, але те, як Литва забезпечує себе виробленими конкретно в Литві артилерійськими боєприпасами, які й вироблятиме компанія, є конфіденційним. Їх у нас буде достатньо і на хороших умовах", – сказала Армонайте.

Міністерка додала, що це включено в угоду з компанією, але її зміст має конфіденційний характер.

"Ми нарощуємо потенціал тут, усередині, у нас буде своє, нам не доведеться просити про щось із простягнутою рукою. Мета – нарощувати і наші власні потужності", – зазначила міністерка.

Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Литовський президент Гітанас Науседа назвав цю угоду довгоочікуваним кроком у зміцненні оборонної промисловості країни.