В правительстве Литвы говорят, что соглашение с Rheinmetall предусматривает обеспечение страны боеприпасами

В литовском правительстве заявили, что в соглашении о строительстве завода немецкого концерна Rheinmetall есть пункт, который предусматривает, что Литва будет обеспечиваться изготовленными на предприятии боеприпасами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, которую цитирует LRT.

По ее словам, после строительства завода Rheinmetall боеприпасов в Литве будет "достаточно и на хороших условиях".

"С компанией есть договоренность, но то, как Литва обеспечивает себя произведенными конкретно в Литве артиллерийскими боеприпасами, которые и будет производить компания, является конфиденциальным. Их у нас будет достаточно и на хороших условиях", – сказала Армонайте.

Министр добавила, что это включено в соглашение с компанией, но его содержание носит конфиденциальный характер.

"Мы наращиваем потенциал здесь, внутри, у нас будет свое, нам не придется просить о чем-то с протянутой рукой. Цель – наращивать и наши собственные мощности", – отметила министр.

Напомним, 16 апреля Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу для строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Литовский президент Гитанас Науседа назвал это соглашение долгожданным шагом в укреплении оборонной промышленности страны.