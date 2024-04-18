Спікер парламенту Грузії побачив підтримку закону про "іноагентів" у протестах проти нього

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що акції протесту проти законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" демонструють його підтримку народом.

Його заяву наводить "Грузія Online", повідомляє "Європейська правда".

Папуашвілі вважає, що останні дні продемонстрували важливість ухвалення цього закону.

"І, по-друге, підтримку цього закону людьми. Саме ці акції показали нам підтримку народом цього законопроєкту. Тому, зрозуміло, парламент Грузії продовжить обговорення цього закону", – заявив спікер.

Коментуючи критику з боку низки західних партнерів Грузії, Папуашвілі зазначив, що влада країни "діє не виходячи з думки інших, а насамперед виходячи з інтересів грузинського народу".

За його словами, воля грузинського народу є вирішальною для більшості, а це автоматично означає, що думка інших у цьому випадку не є вирішальною.

Попри несхвалення з боку Заходу та громадянського суспільства, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявляє, що ніщо не може перешкодити остаточному ухваленню скандального закону.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на скандальний закон, однак визнала, що його, швидше за все, подолає парламент.

Останніми днями в Тбілісі відбуваються масові акції протесту проти скандального законопроєкту. Після протестів у понеділок та вівторок затримали більше десятка осіб.