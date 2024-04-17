У Тбілісі в вівторок затримали 11 учасників акції протесту проти ухвалення закону про "іноагентів", що проходила біля парламенту Грузії – попри демонстрацію, влада не відмовилась від намірів затвердити розкритикований закон.

Про це у своїй заяві повідомило МВС Грузії, пише "Європейська правда".

У міністерстві заявили, що протестувальники "фізично протистояли поліцейським і кидали в їхній бік різні тупі предмети, зокрема каміння і пляшки". У підсумку один співробітник МВС постраждав і був госпіталізований.

Також було пошкоджено поліцейський автомобіль.

"Для запобігання фізичному протистоянню співробітники МВС застосували спецзасоби – перцеві балончики. За порушення чинного законодавства правоохоронці затримали 11 осіб відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення", – сказано у заяві.

Бійка між поліцією і демонстрантами сталася на вулиці Чичинадзе, де розташований службовий вхід до парламенту, передає "Новости-Грузия". Кілька сотень людей зібралися там, коли депутати керівної партії "Грузинська мрія" залишали будівлю.

Міністерство закликало висловлювати протест у рамках закону. Протестувальників попередили, що "за кожною протиправною дією буде відповідне правове реагування".

Раніше омбудсмен Грузії Леван Іоселіані закликав поліцію не перевищувати пропорційну силу до мітингувальників і забезпечувати свободу зібрань.

У понеділок на акції протесту проти ухвалення закону про "іноагентів" було затримано 14 осіб, чотирьох відпустили під розписку про невиїзд, інші залишаються в СІЗО.

Цього тижня парламент Грузії розпочав розгляд законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни.

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі направила термінове звернення до голови Європейської ради Шарля Мішеля та президента Франції Емманюеля Макрона у зв’язку з намірами влади ухвалити суперечливий закон.

Обговорення закону про "іноагентів" продовжиться в парламенті Грузії 17 квітня. Члени партії влади "Грузинська мрія", імовірно, затвердять документ у першому читанні в середу.