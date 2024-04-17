Прем'єр Грузії каже, що ніщо не стане на заваді ухваленню закону про "іноагентів"

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявляє, що ніщо не може перешкодити остаточному ухваленню скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

Заяву грузинського прем'єра наводить "Грузія Online", повідомляє "Європейська правда".

Кобахідзе також обіцяє притягнути до відповідальності "усіх правопорушників", які протестують проти законопроєкту.

"Ніщо не зможе перешкодити захисту державного суверенітету і, отже, остаточному ухваленню закону. До Європи з гідністю, прозорістю та суверенітетом – це наш девіз і дух", – сказав Кобахідзе.

Він упевнений, що Грузія "завдяки прозорості та суверенітету" зможе стати членом Європейського Союзу.

Раніше парламент Грузії у першому читанні ухвалив скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу". Представники опозиції проігнорували голосування.

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель назвав цей факт тривожною подією.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на скандальний закон, однак визнала, що його, швидше за все, подолає парламент.