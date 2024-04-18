Спикер парламента Грузии увидел поддержку закона об "иноагентах" в протестах против него

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" демонстрируют его поддержку народом.

Его заявление приводит "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

Папуашвили считает, что последние дни продемонстрировали важность принятия этого закона.

"И, во-вторых, поддержку этого закона людьми. Именно эти акции показали нам поддержку народом этого законопроекта. Поэтому, разумеется, парламент Грузии продолжит обсуждение этого закона", – заявил спикер.

Комментируя критику со стороны ряда западных партнеров Грузии, Папуашвили отметил, что власти страны "действуют не исходя из мнения других, а прежде всего исходя из интересов грузинского народа".

По его словам, воля грузинского народа является решающей для большинства, а это автоматически означает, что мнение других в этом случае не является решающим.

Несмотря на неодобрение со стороны Запада и гражданского общества, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что ничто не может помешать окончательному принятию скандального закона.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на скандальный закон, однако признала, что его, скорее всего, преодолеет парламент.

В последние дни в Тбилиси проходят массовые акции протеста против скандального законопроекта. После протестов в понедельник и вторник задержали более десятка человек.