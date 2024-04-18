Прем’єр Польщі про зустріч Дуди з Трампом: Вірю, він скористався нашими порадами

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи зустріч президента Анджея Дуди з Дональдом Трампом, висловив сподівання, що той "представив польський погляд на питання безпеки".

Про це Туск написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Польський прем’єр висловив сподівання, що Дуда під час зустрічі в Нью-Йорку "скористався рекомендацією польського уряду і представив польський погляд на питання безпеки".

"У цих питаннях нам потрібно максимум згоди і мінімум суперечок. Навіть якщо ми обираємо різних співрозмовників", – додав Туск.

Ufam, że Prezydent w czasie nowojorskiego spotkania skorzystał z rekomendacji polskiego rządu i przedstawił polski punkt widzenia na kwestie bezpieczeństwa. W tych sprawach trzeba nam maksimum zgody i minimum kontrowersji. Nawet jeśli wybieramy różnych rozmówców. – Donald Tusk (@donaldtusk) April 18, 2024

Зустріч Трампа й Дуди відбулась увечері 17 квітня як приватне спілкування у Trump Tower у Манхеттені і тривала понад дві години.

Кампанія експрезидента США надала небагато інформації про зустріч, але заявила, що Трамп із Дудою обговорювали війну в Україні, яку веде Росія, а також війну на Близькому Сході.

Також вони обговорили пропозицію Дуди для країн НАТО збільшити витрати на оборону до 3% від валового внутрішнього продукту. Цю пропозицію президент Польщі висловив у статті у Washington Post минулого місяця.