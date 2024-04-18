Премьер Польши о встрече Дуды с Трампом: Верю, он воспользовался нашими советами

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя встречу президента Анджея Дуды с Дональдом Трампом, выразил надежду, что тот "представил польский взгляд на вопросы безопасности".

Об этом Туск написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Польский премьер выразил надежду, что Дуда во время встречи в Нью-Йорке "воспользовался рекомендацией польского правительства и представил польский взгляд на вопросы безопасности".

"В этих вопросах нам нужно максимум согласия и минимум споров. Даже если мы выбираем разных собеседников", – добавил Туск.

Ufam, że Prezydent w czasie nowojorskiego spotkania skorzystał z rekomendacji polskiego rządu i przedstawił polski punkt widzenia na kwestie bezpieczeństwa. W tych sprawach trzeba nam maksimum zgody i minimum kontrowersji. Nawet jeśli wybieramy różnych rozmówców. – Donald Tusk (@donaldtusk) April 18, 2024

Встреча Трампа и Дуды состоялась вечером 17 апреля как частное общение в Trump Tower в Манхэттене и длилась более двух часов.

Кампания экс-президента США предоставила немного информации о встрече, но заявила, что Трамп с Дудой обсуждали войну в Украине, которую ведет Россия, а также войну на Ближнем Востоке.

Также они обсудили предложение Дуды для стран НАТО увеличить расходы на оборону до 3% от валового внутреннего продукта. Это предложение президент Польши высказал в статье в Washington Post в прошлом месяце.