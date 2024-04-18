Дуда приватно зустрівся з Трампом у Нью-Йорку

Президент Польщі Анджей Дуда провів у Нью-Йорку приватну зустріч з колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Зустріч політиків проходила ввечері 17 квітня як приватне спілкування у Trump Tower у Манхеттені і тривала понад дві години.

Трамп перед зустріччю сказав, що "має особисті відносини" з Дудою та пам’ятає співпрацю, коли вони обоє обіймали президентські посади, додавши, що "поляки дуже люблять його".

"Це мій друг, у нас були чудові чотири роки разом… Ми все ще підтримуємо Польщу", – запевнив він.

Анджей Дуда після спілкування сказав, що це була "дружня зустріч у дуже гарній атмосфері".

Właśnie zakończyło się spotkanie Prezydenta @AndrzejDuda i Prezydenta Donalda Trumpa. Przyjacielska atmosfera. Doskonała rozmowa. 🇵🇱🤝🇺🇸 pic.twitter.com/un5o5QCy0d – Marcin Mastalerek (@MMastalerek) April 18, 2024

Коли його завчасно запитали, чи не турбується він, що це додасть холоду у відносини з адміністрацією Байдена, Дуда відповів, що не має таких побоювань, оскільки зустрічі лідерів держав з колишніми лідерами, які були їхніми колегами, є нормальною практикою, особливо між дружніми країнами, і логічно будувати хороші відносини з усіма ключовими гравцями політичної арени.

Речник Держдепу Метью Міллер прокоментував, що контакти між іноземними лідерами та ключовими кандидатами у президенти США є нормальною практикою, і лідери США також часто зустрічаються з опозиційними політиками інших держав.

Прем’єр Польщі Дональд Туск у зв’язку з зустріччю висловив очікування, що Дуда "дуже твердо підніме питання про необхідність стояти поруч із західним світом, демократією та Європою" у контексті російсько-української війни. Туск додав, що з точки зору безпеки для Польщі, Європи і майбутнього НАТО потенційна перемога Трампа несе певні ризики.

Віцепрем’єр та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що під час такої зустрічі важливо було би докласти зусиль, щоб переконати розблокувати подальшу допомогу США для України. "Думаю, це фундаментальне питання і на даний момент це найважливіше", – зазначив він.

Анджей Дуда перебував у США для участі у подіях в ООН, після чого у четвер вирушить до Канади.

Нагадаємо, минулої п'ятниці спікер Палати представників Майк Джонсон обговорив з офіційними особами Білого дому проєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю, а після того поїхав до Трампа його віллу у Флориді.

Трамп після зустрічі з Джонсоном сказав, що підтримує схвалення фінансової допомоги Україні, але у формі позики.

17 квітня Джонсон вніс окремі законопроєкти про допомогу американським союзникам, зокрема й Україні, а також анонсував окрему ініціативу про захист кордону США й Мексики та протидію Росії, Китаю й Ірану.

"Український" пакет передбачає виділення близько 61 мільярда доларів на допомогу Україні й союзникам і поповнення запасів американської армії, а також містить заклик до адміністрації передати Києву далекобійні ракети ATACMS. Фінальне голосування має відбутися до вечора 20 квітня.