У Трампа розповіли, що на приватній зустрічі з Дудою вони говорили про Україну

Колишній президент США Дональд Трамп у середу під час приватної вечері із президентом Польщі Анджеєм Дудою в Нью-Йорку обговорив війну в Україні та оборонні витрати держав НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, повідомили у кампанії Трампа після спілкування двох лідерів.

Кампанія Трампа надала небагато інформації про зустріч, але заявила, що вони обговорювали продовження війни в Україні, яку веде Росія, а також війну на Близькому Сході.

Також вони обговорили пропозицію Дуди для країн НАТО збільшити витрати на оборону до 3% від валового внутрішнього продукту. Цю пропозицію президент Польщі висловив у статті у Washington Post минулого місяця.

У статті Дуда стверджував, що "імперіалістичні амбіції Росії та агресивний ревізіонізм штовхають Москву до прямої конфронтації з НАТО", і що НАТО має бути готовим протистояти загрозі.

Трамп раніше говорив, що США не будуть захищати ті країни Альянсу, які не витрачатимуть на оборону принаймні 2% свого валового внутрішнього продукту.

Вечеря з Дудою стала останньою з низки переговорів, які Трамп мав за останні місяці зі світовими лідерами.

Напередодні виборів у листопаді він провів переговори із спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, обідав із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном і зустрічався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Кемерон заявляв, що обговорював з експрезидентом питання фінансування України.