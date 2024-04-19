Директор ЦРУ: Без допомоги США Україна може програти війну до кінця року

Директор ЦРУ Вільям Бернс попередив у четвер американських конгресменів: якщо вони не схвалять допомогу Україні зараз, Київ може програти війну до кінця року.

Слова Бернса, як пише "Європейська правда", наводить видання Politico.

Виступаючи на заході в президентському центрі Джорджа Буша, Бернс закликав Конгрес ухвалити додатковий законопроєкт, який виділить мільярди на військову підтримку України.

"Завдяки військовій підтримці, як практичній, так і психологічній, українці цілком здатні протриматися протягом 2024 року і зруйнувати зарозумілу думку Путіна про те, що час грає на його боці", – сказав він.

Але якщо допомога не пройде через Конгрес, "картина буде набагато гіршою", попередив Бернс.

"Існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року, або, принаймні, поставити Путіна в таке становище, коли він зможе по суті диктувати умови політичного врегулювання", – сказав глава ЦРУ.

Видання підкреслює, що слова Бернса є, мабуть, найсильнішим попередженням щодо війни в Україні з боку високопоставленого представника адміністрації США. Воно пролунало в той час, як офіційні особи в Києві попереджають, що наступальна операція Росії влітку може призвести до заходу в Україну величезних потоків російських військ.

Зауваження Бернса прозвучали наступного дня після того, як спікер Палати представників Майк Джонсон представив свій довгоочікуваний пакет зовнішньої допомоги.

У середу голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун заявив законодавцям, що "досягнення України, які були здобуті з такими зусиллями, можуть бути втрачені без нашої підтримки". Міністр оборони Ллойд Остін також попередив, що якщо прийняття додаткового закону буде відкладено, то союзники і партнери "поставлять під сумнів, чи є ми надійним партнером".

Президент Джо Байден заявив, що рішуче підтримує законопроєкти, оприлюднені Джонсоном.

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