Шеф Пентагону й топгенерал США попередили про наслідки зволікання з допомогою Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун наголосили на необхідності для Конгресу якнайшвидше схвалити допомогу Україні, оскільки затягування з нею вже має наслідки на полі бою.

Про це вони заявили під час засідання підкомітету з питань оборонних асигнувань Палати представників 17 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

За словами Брауна, Україна негайно потребує військового озброєння, яке затримувалось через нездатність Конгресу ухвалити пакет фінансування.

"Чи це боєприпаси, чи це транспортні засоби, чи це платформи. Я просто скажу вам, що Україна зараз постає перед жахливими умовами на полі бою", – наголосив він.

Голова Пентагону своєю чергою підкреслив, що в питанні підтримки України час має значення.

"Ми вже бачимо, що ситуація на полі бою починає потроху змінюватися на користь Росії. Ми бачимо, як вони досягають поступових успіхів. Ми бачимо, що українцям доводиться нелегко тримати оборону", – сказав Ллойд Остін.

Як повідомлялось, спікер Палати представників у середу вніс окремі законопроєкти про допомогу американським союзнкам, зокрема й Україні, а також анонсував окрему ініціативу про захист кордону США й Мексики та протидію Росії, Китаю й Ірану.

"Український" пакет передбачає виділення близько 61 мільярди доларів на допомогу Україні й союзникам і поповнення запасів американської армії, а також містить заклик до адміністрації передати Києву далекобійні ракети ATACMS.

Фінальне голосування за законопроєкти має відбутись до вечора суботи, 20 квітня. Президент США Джо Байден сказав, що підпише його.