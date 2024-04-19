Директор ЦРУ: Без помощи США Украина может проиграть войну до конца года

Директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил в четверг американских конгрессменов: если они не одобрят помощь Украине сейчас, Киев может проиграть войну до конца года.

Слова Бернса, как пишет "Европейская правда", приводит издание Politico.

Выступая на мероприятии в президентском центре Джорджа Буша, Бернс призвал Конгресс принять дополнительный законопроект, который выделит миллиарды на военную поддержку Украины.

"Благодаря военной поддержке, как практической, так и психологической, украинцы вполне способны продержаться в течение 2024 года и разрушить высокомерное мнение Путина о том, что время играет на его стороне", – сказал он.

Но если помощь не пройдет через Конгресс, "картина будет гораздо хуже", предупредил Бернс.

"Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года, или, по крайней мере, поставить Путина в такое положение, когда он сможет по сути диктовать условия политического урегулирования", – сказал глава ЦРУ.

Издание подчеркивает, что слова Бернса являются, пожалуй, самым сильным предупреждением относительно войны в Украине со стороны высокопоставленного представителя администрации США. Оно прозвучало в то время, как официальные лица в Киеве предупреждают, что наступательная операция России летом может привести к заходу в Украину огромных потоков российских войск.

Замечания Бернса прозвучали на следующий день после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил свой долгожданный пакет внешней помощи.

В среду председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун заявил законодателям, что "достижения Украины, которые были получены с такими усилиями, могут быть потеряны без нашей поддержки". Министр обороны Ллойд Остин также предупредил, что если принятие дополнительного закона будет отложено, то союзники и партнеры "поставят под сомнение, являемся ли мы надежным партнером".

Президент Джо Байден заявил, что решительно поддерживает законопроекты, обнародованные Джонсоном.

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