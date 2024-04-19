У Грузії четвертий вечір поспіль протестували проти закону про "іноагентів" у трьох містах

У Грузії ввечері 18 квітня знову пройшли протести проти просування владою скандального закону "про прозорість російського впливу", акції пройшли у трьох містах.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

У Тбілісі мітинг організували дві студентські організації, загалом прийшло кількасот людей. Спершу студенти зібралися під парламентом на проспекті Руставелі, звідти рушили до будівлі уряду та офісу керівної партїі "Грузинська мрія", де запрошували прем’єра особисто вийти послухати їхні аргументи проти закону, і потім повернулись під парламент.

Проурядові телеканали "Імеді" і PosTV стверджують, що протестувальники буцімто перешкоджали їхній роботі, тому що супроводжували свистом коментарі, які брали в учасників акції. Одному з операторів нібито намагались пошкодити камеру. заявили, что демонстранты препятствовали работе их журналистов. Когда те брали комментарий у одного из участников акции, протестующие их освистали. Первый канал Грузии сообщает, что один из демонстрантов пытался повредить камеру оператора PosTV.

На відміну від попередніх днів, про затримання поки не повідомляли.

Мітинги пройшли також у Зугдіді та Горі. У Горі мешканці прийшли у центр з прапорами ЄС та Грузії та плакатами "Ні російському закону", "Місто, яке бомбила Росія, не прийме російського закону", "Наш вибір – Європа".

Наступні найбільші протести очікують у день, коли законопроєкт винесуть на голосування у другому читанні. Дата ще не визначена, проте новий сесійний тиждень парламенту почнеться з 30 квітня.

Найбільші опозиційні партії заявили про "повну мобілізацію", щоб не допустити прийняття закону у другому читанні.

Як відомо, попри несхвалення з боку Заходу та громадянського суспільства, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявляє, що ніщо не може перешкодити остаточному ухваленню скандального закону.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на скандальний закон, однак визнала, що його, швидше за все, подолає парламент.

В МЗС України висловили обурення заявою прем'єра Грузії щодо закону про "іноагентів" і Україну.

Детально на цю тему – у статті Курс на розрив з ЄС: навіщо влада Грузії вбиває її європейське майбутнє