В Грузии четвертый вечер подряд протестовали против закона об "иноагентах" в трех городах

В Грузии вечером 18 апреля снова прошли протесты против продвижения властями скандального закона "о прозрачности российского влияния", акции прошли в трех городах.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

В Тбилиси митинг организовали две студенческие организации, всего пришло несколько сотен человек. Сначала студенты собрались под парламентом на проспекте Руставели, оттуда двинулись к зданию правительства и офиса правящей партии "Грузинская мечта", где приглашали премьера лично выйти послушать их аргументы против закона, и затем вернулись под парламент.

Проправительственные телеканалы "Имеди" и PosTV утверждают, что протестующие якобы препятствовали их работе, потому что сопровождали свистом комментарии, которые брали у участников акции. Одному из операторов якобы пытались повредить камеру. заявили, что демонстранты препятствовали работе их журналистов. Когда те брали комментарий у одного из участников акции, протестующие их освистали. Первый канал Грузии сообщает, что один из демонстрантов пытался повредить камеру оператора PosTV.

В отличие от предыдущих дней, о задержаниях пока не сообщали.

Митинги прошли также в Зугдиди и Гори. В Гори жители пришли в центр с флагами ЕС и Грузии и плакатами "Нет российскому закону", "Город, который бомбила Россия, не примет российского закона", "Наш выбор – Европа".

Следующие крупнейшие протесты ожидают в день, когда законопроект вынесут на голосование во втором чтении. Дата еще не определена, однако новая сессионная неделя парламента начнется с 30 апреля.

Крупнейшие оппозиционные партии заявили о "полной мобилизации", чтобы не допустить принятия закона во втором чтении.

Как известно, несмотря на неодобрение со стороны Запада и гражданского общества, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что ничто не может помешать окончательному принятию скандального закона.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на скандальный закон, однако признала, что его, скорее всего, преодолеет парламент.

В МИД Украины выразили возмущение заявлением премьера Грузии относительно закона об "иноагентах" и Украине.

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