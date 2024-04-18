У МЗС обурені заявою прем'єра Грузії щодо закону про "іноагентів" і Україну

Міністерство закордонних справ прокоментувало розгляд у Грузії законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", а також висловило обурення заявою прем’єра країни Іраклія Кобахідзе про Україну в контексті ухвалення документа.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві МЗС України, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що стурбовані загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії у зв’язку із розглядом проєкту.

Українська сторона закликає всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу.

Водночас у МЗС підкреслили, що останні коментарі Кобахідзе викликають обурення.

Грузинський прем’єр сказав, що законопроєкт про "іноагентів" покликаний захистити Грузію від "українізації".

"Русифікація, а не міфічна "українізація", є реальною загрозою для Грузії. Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати її суверенітет та територіальну цілісність", – йдеться у заяві МЗС.

Попри несхвалення з боку Заходу та громадянського суспільства, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявляє, що ніщо не може перешкодити остаточному ухваленню скандального закону.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на скандальний закон, однак визнала, що його, швидше за все, подолає парламент.

Останніми днями в Тбілісі відбуваються масові акції протесту проти скандального законопроєкту. Після протестів у понеділок та вівторок затримали більше десятка осіб.