У ЄС вкотре попередили владу Грузії щодо закону "про іноагентів"

У Єврокомісії повторили заклик до Тбілісі відмовитися від ухвалення скандального закону "Про прозорість іноземного впливу", але утрималися від припущень, як ЄС може відреагувати, якщо його затвердять.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказав речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано.

Стано запитали, чи може дійти до замороження подальшої євроінтеграції Грузії, якщо грузинська влада все ж проігнорує сигнали західних партнерів і закон "Про прозорість іноземного впливу" остаточно ухвалять.

"Ми закликаємо грузинських партнерів не просувати це законодавство, тому що це завдає шкоди Грузії, це суперечить європейським принципам і також не відповідає прагненням Грузії просуватися на шляху до ЄС. Я зараз не буду вдаватися до припущень, що може відбутися. Ми все ще сподіваємося, що закон все ж не буде ухвалений", – відповів Петер Стано.

Він нагадав, що грузинська влада торік вже намагалася ухвалити закон і тоді це вдалося зупинити.

"Це не те, чого очікують ЄС і країни-члени. Ми сподіваємося, що заклики з ЄС почують… Бо якщо йдеться про рішення, яке не відповідає європейським принципам і європейському шляху – наслідки досить зрозумілі", – додав він.

Нагадаємо, 18 грудня у Грузії четвертий вечір поспіль пройшли протести проти ухвалення закону, акції відбулися у Тбілісі і ще двох містах.

Як відомо, попри несхвалення з боку Заходу та громадянського суспільства, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявляє, що ніщо не може перешкодити остаточному ухваленню скандального закону.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на скандальний закон, однак визнала, що його, швидше за все, подолає парламент.

А в МЗС України висловили обурення заявою прем'єра Грузії щодо закону "про іноагентів" і Україну.

Детально на цю тему – у статті Курс на розрив з ЄС: навіщо влада Грузії вбиває її європейське майбутнє.