В ЕС снова предупредили власти Грузии о законе "об иноагентах"

В Еврокомиссии повторили призыв к Тбилиси отказаться от принятия скандального закона "О прозрачности иностранного влияния", но воздержались от предположений, как ЕС может отреагировать, если его утвердят.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказал представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

Стано спросили, может ли дойти до замораживания дальнейшей евроинтеграции Грузии, если грузинская власть все же проигнорирует сигналы западных партнеров и закон "О прозрачности иностранного влияния" окончательно примут.

"Мы призываем грузинских партнеров не продвигать это законодательство, потому что это наносит вред Грузии, это противоречит европейским принципам и также не соответствует стремлению Грузии продвигаться на пути в ЕС. Я сейчас не буду вдаваться в предположения, что может произойти. Мы все еще надеемся, что закон все же не будет принят", – ответил Петер Стано.

Он напомнил, что грузинские власти в прошлом году уже пытались принять закон, и тогда это удалось остановить.

"Это не то, чего ожидают ЕС и страны-члены. Мы надеемся, что призывы из ЕС услышат... Потому что если речь идет о решении, которое не соответствует европейским принципам и европейскому пути – последствия достаточно понятны", – добавил он.

Напомним, 18 декабря в Грузии четвертый вечер подряд прошли протесты против принятия закона, акции прошли в Тбилиси и еще двух городах.

Как известно, несмотря на неодобрение со стороны Запада и гражданского общества, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что ничто не может помешать окончательному принятию скандального закона.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на скандальный закон, однако признала, что его, скорее всего, преодолеет парламент.

А в МИД Украины выразили возмущение заявлением премьера Грузии относительно закона "об иноагентах" и Украине.

Подробно на эту тему – в статье Курс на разрыв с ЕС: зачем власти Грузии убивают ее европейское будущее.