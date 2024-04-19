G7 обіцяє і надалі запроджувати санкції проти РФ та її поплічників

Країни "Групи семи" мають намір і надалі запроваджувати санкції проти РФ, фізичних осіб та компаній із третіх країн, які їй допомагають.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в комюніке міністрів закордонних справ країн Групи семи та високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки.

Дипломати зазначили, що залишаються відданими повній імплементації та застосуванню санкцій проти Росії, а також ухваленню нових заходів "у разі необхідності".

"Ми накладемо додаткові санкції на компанії та фізичних осіб у третіх країнах, які допомагають РФ у придбанні інструментів та інше обладнання, що сприяє російському виробництву зброї або військово-промисловому розвитку", – йдеться в заяві.

Вони закликали фінансові установи утримуватися від підтримки російського оборонно-промислового комплексу та пообіцяли вжити відповідних заходів для припинення та стримування такої поведінки.

"Ми продовжимо чинити значний тиск на російські доходи від енергетики та інших секторів. Ми закликаємо всі країни скоротити імпорт з РФ товарів, які підтримують її війну. Ми продовжимо вживати заходів для посилення дотримання та забезпечення дотримання верхньої межі ціни на нафту", – вказують у комюніке.

З огляду на це, вони обіцяють реагувати на порушення цінових обмежень, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій проти тих, хто займається обманом під час транспортування російської нафти, а також проти мереж, які РФ розробила для отримання додаткових доходів від порушення цінових обмежень.

"Ми продовжимо вживати заходів для обмеження майбутніх енергетичних доходів Росії. Ми продовжимо перешкоджати РФ у розробці майбутніх енергетичних проєктів, а також перешкоджатимемо розвитку альтернативних варіантів транспортування енергоносіїв та інших послуг", – йдеться в заяві.

Також країни "Групи семи" заявили про намір посилити протиповітряну оборону України, проти якої РФ веде загарбницьку війну.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що його колеги з країн "Групи семи" визначили "конкретні кроки", необхідні для допомоги Україні у війні з РФ.

Перед цим він закликав країни G7 наслідувати приклад Німеччини і якнайшвидше ухвалити рішення про постачання додаткових систем ППО.

13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.