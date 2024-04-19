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G7 обіцяє і надалі запроджувати санкції проти РФ та її поплічників

Новини — П'ятниця, 19 квітня 2024, 14:39 — Андрій Синявський

Країни "Групи семи" мають намір і надалі запроваджувати санкції проти РФ, фізичних осіб та компаній із третіх країн, які їй допомагають.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в комюніке міністрів закордонних справ країн Групи семи та високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки.

Дипломати зазначили, що залишаються відданими повній імплементації та застосуванню санкцій проти Росії, а також ухваленню нових заходів "у разі необхідності".

"Ми накладемо додаткові санкції на компанії та фізичних осіб у третіх країнах, які допомагають РФ у придбанні інструментів та інше обладнання, що сприяє російському виробництву зброї або військово-промисловому розвитку", – йдеться в заяві.

Вони закликали фінансові установи утримуватися від підтримки російського оборонно-промислового комплексу та пообіцяли вжити відповідних заходів для припинення та стримування такої поведінки.

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"Ми продовжимо чинити значний тиск на російські доходи від енергетики та інших секторів. Ми закликаємо всі країни скоротити імпорт з РФ товарів, які підтримують її війну. Ми продовжимо вживати заходів для посилення дотримання та забезпечення дотримання верхньої межі ціни на нафту", – вказують у комюніке.

З огляду на це, вони обіцяють реагувати на порушення цінових обмежень, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій проти тих, хто займається обманом під час транспортування російської нафти, а також проти мереж, які РФ розробила для отримання додаткових доходів від порушення цінових обмежень.

"Ми продовжимо вживати заходів для обмеження майбутніх енергетичних доходів Росії. Ми продовжимо перешкоджати РФ у розробці майбутніх енергетичних проєктів, а також перешкоджатимемо розвитку альтернативних варіантів транспортування енергоносіїв та інших послуг", – йдеться в заяві.

Також країни "Групи семи" заявили про намір посилити протиповітряну оборону України, проти якої РФ веде загарбницьку війну.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що його колеги з країн "Групи семи" визначили "конкретні кроки", необхідні для допомоги Україні у війні з РФ.

Перед цим він закликав країни G7 наслідувати приклад Німеччини і якнайшвидше ухвалити рішення про постачання додаткових систем ППО.

13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

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Росія Війна з РФ санкції G7 (Група семи)