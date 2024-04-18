Кулеба закликав країни G7 брати приклад з Німеччини й знайти для України ППО

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав країни G7 наслідувати приклад Німеччини і якнайшвидше ухвалити рішення про постачання додаткових систем ППО, зокрема Patriot та SAMP/T, для захисту українців від російського терору.

Про це він заявив в інтервʼю італійському телеканалу TG1, текст якого наводить пресслужба МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС України приїхав на міністерську зустріч G7 в Італію для переговорів, зокрема, стосовно поставок систем захисту для українського неба.

"Послання просте: світ не може просто спостерігати, як українців убивають російські ракети та дрони. Україні терміново необхідні додаткові системи ППО Patriot та SAMP/T для захисту від російського терору", – наголосив він.

Міністр уточнив, що саме ці системи ППО є пріоритетними, оскільки лише вони здатні збивати російські балістичні ракети.

"Група семи" – це ті країни, які мають можливість без зволікань надати Україні більше систем протиповітряної оборони, і ми докладаємо максимум зусиль, щоб рішення були ухвалені якнайшвидше", – зазначив міністр.

У цьому контексті глава МЗС навів приклад Німеччини, яка вже вирішила надати додаткову батарею Patriot, та закликав інші країни наслідувати її приклад.

"Ми бачили з початку повномасштабного вторгнення РФ, що країни "Групи семи" здатні ухвалювати дійсно потужні та екстраординарні рішення. Ми глибоко вдячні їм за те, що вони вже зробили для нас. Але що довше триває війна, то більше потрібно сміливих рішень. Я переконаний, що G7 здатна ухвалювати їх", – зазначив міністр.

Нагадаємо, 13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

А міністри закордонних справ і оборони Німеччини у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.