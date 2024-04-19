G7 обещает и в дальнейшем вводить санкции против РФ и ее приспешников

Страны Группы семи намерены и в дальнейшем вводить санкции против РФ, физических лиц и компаний из третьих стран, которые ей помогают.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике министров иностранных дел стран Группы семи и высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Дипломаты отметили, что остаются преданными полной имплементации и применению санкций против России, а также принятию новых мер "в случае необходимости".

"Мы наложим дополнительные санкции на компании и физических лиц в третьих странах, которые помогают РФ в приобретении инструментов и другое оборудование, способствующее российскому производству оружия или военно-промышленному развитию", – говорится в заявлении.

Они призвали финансовые учреждения воздерживаться от поддержки российского оборонно-промышленного комплекса и пообещали принять соответствующие меры для прекращения и сдерживания такого поведения.

"Мы продолжим оказывать значительное давление на российские доходы от энергетики и других секторов. Мы призываем все страны сократить импорт из РФ товаров, которые поддерживают ее войну. Мы продолжим принимать меры для усиления соблюдения и обеспечения соблюдения верхнего предела цены на нефть", – указывают в коммюнике.

Учитывая это, они обещают реагировать на нарушение ценовых ограничений, в частности путем введения дополнительных санкций против тех, кто занимается обманом при транспортировке российской нефти, а также против сетей, которые РФ разработала для получения дополнительных доходов от нарушения ценовых ограничений.

"Мы продолжим принимать меры для ограничения будущих энергетических доходов России. Мы продолжим препятствовать РФ в разработке будущих энергетических проектов, а также будем препятствовать развитию альтернативных вариантов транспортировки энергоносителей и других услуг", – говорится в заявлении.

Также страны "Группы семи" заявили о намерении усилить противовоздушную оборону Украины, против которой РФ ведет захватническую войну.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его коллеги из стран "Группы семи" определили "конкретные шаги", необходимые для помощи Украине в войне с РФ.

Перед этим он призвал страны G7 последовать примеру Германии и как можно быстрее принять решение о поставках дополнительных систем ПВО.

Напомним, 13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.