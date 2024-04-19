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У Німеччині розповіли, як просувається їхня ініціатива з пошуку ППО для України

Новини — П'ятниця, 19 квітня 2024, 19:27 — Ірина Кутєлєва

У Німеччині заявили, що отримали позитивні відгуки стосовно їхньої ініціативи з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Німеччини у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, за даними відомства, наразі Німеччина обговорює з Данією та Нідерландами, як вони можуть фінансово підтримати ініціативу.

"Інші партнери погоджуються ретельно вивчити можливість підтримки", – зазначили в німецькому Міноборони.

У відомстві підкреслили, що ситуація із загрозами в Україні змінилася: Росія все частіше використовує планерні бомби, які можуть бути розгорнуті на великій відстані.

"Системи протиповітряної оборони дальнього радіуса дії зараз ще більш необхідні", – додали в Міноборони.

Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг оголосив, що на засіданні Ради Україна-НАТО 19 квітня деякі члени оголосили конкретні зобов’язання щодо постачання подальшої військової допомоги Україні.

Також Столтенберг говорив, що очікує нових оголошень про підтримку Україні засобами протиповітряної оборони найближчим часом.

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