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Нідерланди терміново виділяють понад 200 млн євро на ППО і снаряди для України

Новини — П'ятниця, 19 квітня 2024, 19:00 — Олег Павлюк

Голова Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час засідання Ради Україна-НАТО 19 квітня оголосила про виділення понад 200 мільйонів євро на нові ініціативи для доставки Києву засобів протиповітряної оборони і артилерійських боєприпасів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Під час засідання Ради Україна-НАТО Оллонгрен наголосила, що засоби протиповітряної оборони і артилерійські боєприпаси вкрай необхідні Україні, інакше "ситуація загрожує стати критичною".

"Засоби, які зараз надають Нідерланди, вже перебувають на європейському континенті і будуть доставлені в Україну якнайшвидше. Зараз ми всі повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну", – додала вона.

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Серед іншого, 150 мільйонів євро з пакета підуть на підтримку ініціативи Німеччини з пошуку засобів ППО для України. Ще 60 мільйонів євро – на закупівлю засобів ППО ближнього радіусу дії, які можуть бути використані зокрема для протидії дронам.

Міноборони Нідерландів також оголосило, що підтримує ініціативу Естонії щодо швидкої доставки артилерійських боєприпасів в Україну з наявних запасів, а раніше – надало 250 мільйонів євро чеській ініціативі із закупівлі снарядів.

Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг оголосив, що на засіданні Ради Україна-НАТО 19 квітня деякі члени оголосили конкретні зобов’язання щодо постачання подальшої військової допомоги Україні.

Також Столтенберг говорив, що очікує нових оголошень про підтримку Україні засобами протиповітряної оборони найближчим часом.

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