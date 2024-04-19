Нідерланди терміново виділяють понад 200 млн євро на ППО і снаряди для України

Голова Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час засідання Ради Україна-НАТО 19 квітня оголосила про виділення понад 200 мільйонів євро на нові ініціативи для доставки Києву засобів протиповітряної оборони і артилерійських боєприпасів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Під час засідання Ради Україна-НАТО Оллонгрен наголосила, що засоби протиповітряної оборони і артилерійські боєприпаси вкрай необхідні Україні, інакше "ситуація загрожує стати критичною".

"Засоби, які зараз надають Нідерланди, вже перебувають на європейському континенті і будуть доставлені в Україну якнайшвидше. Зараз ми всі повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну", – додала вона.

Серед іншого, 150 мільйонів євро з пакета підуть на підтримку ініціативи Німеччини з пошуку засобів ППО для України. Ще 60 мільйонів євро – на закупівлю засобів ППО ближнього радіусу дії, які можуть бути використані зокрема для протидії дронам.

Міноборони Нідерландів також оголосило, що підтримує ініціативу Естонії щодо швидкої доставки артилерійських боєприпасів в Україну з наявних запасів, а раніше – надало 250 мільйонів євро чеській ініціативі із закупівлі снарядів.

Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг оголосив, що на засіданні Ради Україна-НАТО 19 квітня деякі члени оголосили конкретні зобов’язання щодо постачання подальшої військової допомоги Україні.

Також Столтенберг говорив, що очікує нових оголошень про підтримку Україні засобами протиповітряної оборони найближчим часом.