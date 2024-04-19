В Германии рассказали, как продвигается их инициатива по поиску ПВО для Украины

В Германии заявили, что получили положительные отзывы относительно их инициативы по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны, которые можно передать Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Германии в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

В частности, по данным ведомства, сейчас Германия обсуждает с Данией и Нидерландами, как они могут финансово поддержать инициативу.

"Другие партнеры соглашаются тщательно изучить возможность поддержки", – отметили в немецком Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация с угрозами в Украине изменилась: Россия все чаще использует планерные бомбы, которые могут быть развернуты на большом расстоянии.

"Системы противовоздушной обороны дальнего радиуса действия сейчас еще более необходимы", – добавили в Минобороны.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг объявил, что на заседании Совета Украина-НАТО 19 апреля некоторые члены объявили конкретные обязательства по поставке дальнейшей военной помощи Украине.

Также Столтенберг говорил, что ожидает новых объявлений о поддержке Украине средствами противовоздушной обороны в ближайшее время.