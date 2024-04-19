Столтенберг очікує незабаром нових поставок ППО Україні від країн НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що учасники засідання Ради Україна-НАТО 19 квітня погодилися збільшити підтримку Києва засобами протиповітряної оборони.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками засідання Ради, передає "Європейська правда".

За словами Столтенберга, присутні на засіданні міністри оборони НАТО "погодились посилити й надати додаткову військову підтримку, включно більше протиповітряної оборони".

"НАТО визначив наявні ресурси по всій території Альянсу. Є системи, які є доступними для України. Тож я очікую нові оголошення щодо допомоги Україні з ППО найближчим часом", – анонсував генсек.

Він зауважив, що союзники в Альянсі можуть надати Києву й інші системи протиповітряної оборони, окрім Patriot, наприклад SAMP/T, або допомогти фінансовими внесками, якщо в них немає систем ППО.

"Ми також працюємо з промисловістю для нарощування виробництва, аби модернізувати системи (ППО. – Ред.) й зробити їх придатними до використання", – додав Столтенберг.

Раніше цього тижня генеральний секретар НАТО заявив, що члени Альянсу загалом мають достатню кількість систем протиповітряної оборони, аби задовольнити прохання України передати частину з них.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував, що Берлін докладає зусиль для пошуку шести систем протиповітряної оборони Patriot "у контексті НАТО" на додачу до ще однієї, яку пообіцяла передати ФРН.