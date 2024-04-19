Столтенберг анонсував нові оголошення про військову допомогу України від членів НАТО

На засіданні Ради Україна-НАТО 19 квітня деякі члени Альянсу оголосили конкретні зобов’язання щодо постачання подальшої військової допомоги Україні.

Про це на пресконференції за підсумками засідання в Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, окрім потреби України в протиповітряній обороні союзники торкнулись низки інших нагальних потреб, зокрема йшлося про "артилерійські снаряди калібру 155 мм, високоточні далекобійні засоби ураження та дрони".

"Кожен член НАТО вирішуватиме, що надати. Деякі союзники зробили конкретні зобов’язання під час засідання та фіналізують свої внески, які, як очікується, будуть незабаром оголошені", – додав Столтенберг.

Він нагадав про нещодавні пакети військової допомоги від Данії та Нідерландів, прогрес ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів, а також розгляд законопроєкту про допомогу Києву в Палаті представників США.

"Розраховую, що законопроєкт буде ухвалений без подальших зволікань", – висловив сподівання генсек.

Також Столтенберг говорив, що очікує нових оголошень про підтримку Україні засобами протиповітряної оборони найближчим часом.